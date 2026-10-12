Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398
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12.10.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Admiral Group-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Admiral Group-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24.02 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Admiral Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.163 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 36.24 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150.87 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50.87 Prozent vermehrt.
Am Markt war Admiral Group jüngst 11.10 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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