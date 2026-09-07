FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Admiral Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 33.42 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Admiral Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 29.922 Admiral Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’141.83 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Papiers am 04.09.2026 auf 38.16 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 14.18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Admiral Group belief sich zuletzt auf 11.69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch