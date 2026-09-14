FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Admiral Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Admiral Group-Anteile betrug an diesem Tag 24.25 GBP. Bei einem Admiral Group-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 412.371 Admiral Group-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’612.37 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Papiers am 11.09.2026 auf 37.86 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 56.12 Prozent.

Der Börsenwert von Admiral Group belief sich jüngst auf 11.59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch