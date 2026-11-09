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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Admiral Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Admiral Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Admiral Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Admiral Group-Aktie bei 25.62 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Admiral Group-Aktie investiert, befänden sich nun 39.032 Admiral Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 1’535.52 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 39.34 GBP belief. Mit einer Performance von +53.55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Admiral Group belief sich zuletzt auf 12.00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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