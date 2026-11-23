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|Profitable Admiral Group-Investition?
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23.11.2026 10:02:22
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Admiral Group-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Admiral Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Admiral Group-Papiers betrug an diesem Tag 19.26 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Admiral Group-Aktie investierten, hätten nun 5.192 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203.43 GBP, da sich der Wert einer Admiral Group-Aktie am 20.11.2026 auf 39.18 GBP belief. Damit wäre die Investition 103.43 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Admiral Group eine Börsenbewertung in Höhe von 11.93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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