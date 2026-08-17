Admiral Group Aktie 1956510 / GB00B02J6398
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Papier Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Admiral Group-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Admiral Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23.75 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 42.105 Admiral Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Admiral Group-Aktie auf 39.32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’655.58 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 65.56 Prozent.
Der Börsenwert von Admiral Group belief sich jüngst auf 12.05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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