FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden Aberdeen Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Aberdeen Group-Papiers betrug an diesem Tag 2.89 GBP. Wer vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hat, hat nun 346.210 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (2.49 GBP), wäre die Investition nun 862.76 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 13.72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Aberdeen Group bezifferte sich zuletzt auf 4.48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch