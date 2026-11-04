FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Die Aberdeen Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2.54 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 394.011 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Aberdeen Group-Papiers auf 2.24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 881.80 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 11.82 Prozent.

Der Börsenwert von Aberdeen Group belief sich zuletzt auf 4.02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch