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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Aberdeen Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Die Aberdeen Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2.54 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 394.011 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Aberdeen Group-Papiers auf 2.24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 881.80 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 11.82 Prozent.
Der Börsenwert von Aberdeen Group belief sich zuletzt auf 4.02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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