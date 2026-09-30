FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aberdeen Group von vor 3 Jahren eingefahren

Am 30.09.2023 wurde die Aberdeen Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1.56 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6’420.546 Aberdeen Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Aberdeen Group-Papiers auf 2.46 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’794.54 GBP wert. Aus 10’000 GBP wurden somit 15’794.54 GBP, was einer positiven Performance von 57.95 Prozent entspricht.

Der Aberdeen Group-Wert an der Börse wurde auf 4.43 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch