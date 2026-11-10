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10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3i-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen 3i-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem 3i-Papier statt. Zur Schlussglocke waren 3i-Anteile an diesem Tag 13.59 GBP wert. Bei einem 3i-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 735.616 3i-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’927.40 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 09.11.2026 auf 25.73 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 89.27 Prozent zugenommen.
3i war somit zuletzt am Markt 25.63 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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