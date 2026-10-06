3i Aktie 3208041 / GB00B1YW4409
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06.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3i-Investment von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3i-Aktie gebracht.
Am 06.10.2023 wurde die 3i-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des 3i-Papiers betrug an diesem Tag 20.16 GBP. Bei einem 3i-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.960 3i-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 24.12 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.64 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 19.64 Prozent vermehrt.
Alle 3i-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26.00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu 3i plc
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