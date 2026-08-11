3i Aktie 3208041 / GB00B1YW4409
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|Lukrativer 3i-Einstieg?
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11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3i-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde die 3i-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die 3i-Anteile bei 19.08 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 52.425 3i-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des 3i-Papiers auf 28.03 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’469.46 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 46.95 Prozent vermehrt.
3i war somit zuletzt am Markt 28.72 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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