FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der 3i-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen 3i-Anteile an diesem Tag bei 6.13 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die 3i-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16.313 3i-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 29.34 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 478.63 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 378.63 Prozent erhöht.

3i wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28.89 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch