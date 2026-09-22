FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem 3i-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der 3i-Aktie betrug an diesem Tag 6.53 GBP. Bei einem 3i-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 153.257 3i-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 27.11 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’154.79 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 315.48 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von 3i betrug jüngst 27.16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch