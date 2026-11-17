Vor 10 Jahren wurde das 3i-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die 3i-Aktie an diesem Tag 6.44 GBP wert. Bei einem 3i-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.528 3i-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 25.82 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 400.93 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 300.93 Prozent.

Jüngst verzeichnete 3i eine Marktkapitalisierung von 26.82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch