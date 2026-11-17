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17.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Papier 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3i-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in 3i-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das 3i-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die 3i-Aktie an diesem Tag 6.44 GBP wert. Bei einem 3i-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.528 3i-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 25.82 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 400.93 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 300.93 Prozent.
Jüngst verzeichnete 3i eine Marktkapitalisierung von 26.82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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