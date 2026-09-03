Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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03.09.2026 09:53:00
FTSE 100-Index: easyJet und Ithaca rücken für Entain und Persimmon nach
Im britischen FTSE-100 gibt es wieder etwas Bewegung.
Der FTSE-100 ist ein Aktienindex der 100 höchstkapitalisierten Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind. Jedes Unternehmen, das auf Platz 111 oder darunter fällt, wird automatisch aus dem Index entfernt, während jedes Unternehmen, das auf Platz 90 oder höher steigt, automatisch aufgenommen wird.
DJG/gos/uxd
DOW JONES
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