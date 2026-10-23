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FTSE 100-Performance im Fokus 23.10.2026 12:26:38

FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 mittags

FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 mittags

Der FTSE 100 zeigt sich aktuell leichter.

Metlen Energy & Metals
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Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 12:09 Uhr 0.53 Prozent auf 10’668.55 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.260 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.003 Prozent tiefer bei 10’724.72 Punkten, nach 10’725.03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’656.53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’748.42 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1.96 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’705.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’639.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’578.57 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.21 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Coca-Cola European Partners (+ 3.57 Prozent auf 114.23 USD), Ithaca Energy (+ 2.45 Prozent auf 2.97 GBP), BP (+ 2.16 Prozent auf 6.25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.80 Prozent auf 39.59 GBP) und Anglo American (+ 1.77 Prozent auf 36.89 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Rolls-Royce (-5.81 Prozent auf 11.86 GBP), Burberry (-3.36 Prozent auf 10.51 GBP), Computacenter (-3.35 Prozent auf 46.68 GBP), Metlen Energy Metals (-2.27 Prozent auf 47.40 EUR) und Diploma (-2.13 Prozent auf 71.05 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 16’062’488 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 286.115 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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