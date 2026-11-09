FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester

Am Montag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.75 Prozent stärker bei 10’753.61 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3.246 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.005 Prozent schwächer bei 10’673.36 Punkten in den Montagshandel, nach 10’673.94 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 10’654.32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’754.18 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’552.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 10’901.09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 9’682.57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.06 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Zähler.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Endeavour Mining (+ 3.91 Prozent auf 42.54 GBP), Antofagasta (+ 3.85 Prozent auf 32.33 GBP), Anglo American (+ 3.62 Prozent auf 38.35 GBP), Fresnillo (+ 3.41 Prozent auf 25.99 GBP) und Babcock International (+ 3.07 Prozent auf 10.37 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Barratt Developments (-1.02 Prozent auf 3.29 GBP), Tesco (-0.76 Prozent auf 5.50 GBP), Segro (-0.61 Prozent auf 9.08 GBP), Burberry (-0.59 Prozent auf 11.02 GBP) und Unilever (-0.50 Prozent auf 49.06 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 18’747’169 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 267.925 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch