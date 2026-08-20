JD Sports Fashion Aktie 114148400 / GB00BM8Q5M07
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|FTSE 100-Performance im Fokus
|
20.08.2026 09:28:09
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste
FTSE 100-Handel heute.
Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0.09 Prozent schwächer bei 10’734.00 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.191 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’743.23 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10’743.35 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’732.38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10’744.03 Punkten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0.148 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 10’524.76 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’432.34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’288.14 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7.87 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Babcock International (+ 1.33 Prozent auf 11.47 GBP), Weir Group (+ 1.21 Prozent auf 26.74 GBP), Diageo (+ 0.83 Prozent auf 17.04 GBP), GSK (+ 0.73 Prozent auf 19.30 GBP) und Land Securities Group (+ 0.66 Prozent auf 6.85 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen JD Sports Fashion (-9.65 Prozent auf 0.84 GBP), Investec (-3.89 Prozent auf 6.39 GBP), Legal General (-2.59 Prozent auf 2.90 GBP), Coca-Cola HBC (-2.21 Prozent auf 44.16 GBP) und Entain (-2.02 Prozent auf 5.33 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Legal General-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3’397’161 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 302.962 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|
09:28
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Börse London: FTSE 100 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
12.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
11.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Land Securities Group
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’714.67
|-0.27%
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.