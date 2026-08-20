FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich mit Zuschlägen

Der FTSE 100 schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 10’748.16 Punkten ab. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.191 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent schwächer bei 10’743.23 Punkten, nach 10’743.35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’684.38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’766.85 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0.017 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10’524.76 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 10’432.34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’288.14 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.01 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Weir Group (+ 4.09 Prozent auf 27.50 GBP), Fresnillo (+ 2.69 Prozent auf 31.68 GBP), BP (+ 2.39 Prozent auf 5.52 GBP), Endeavour Mining (+ 2.07 Prozent auf 44.96 GBP) und Diageo (+ 2.01 Prozent auf 17.24 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-14.32 Prozent auf 0.80 GBP), Investec (-4.59 Prozent auf 6.34 GBP), Legal General (-3.93 Prozent auf 2.86 GBP), Burberry (-2.45 Prozent auf 10.57 GBP) und ConvaTec (-2.17 Prozent auf 2.26 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 70’340’653 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 302.962 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch