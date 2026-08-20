BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|FTSE 100-Entwicklung
|
20.08.2026 17:58:09
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich mit Zuschlägen
Der Handel in London verlief heute in ruhigen Bahnen.
Der FTSE 100 schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 10’748.16 Punkten ab. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.191 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent schwächer bei 10’743.23 Punkten, nach 10’743.35 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’684.38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’766.85 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0.017 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10’524.76 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 10’432.34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’288.14 Punkte.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.01 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Weir Group (+ 4.09 Prozent auf 27.50 GBP), Fresnillo (+ 2.69 Prozent auf 31.68 GBP), BP (+ 2.39 Prozent auf 5.52 GBP), Endeavour Mining (+ 2.07 Prozent auf 44.96 GBP) und Diageo (+ 2.01 Prozent auf 17.24 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-14.32 Prozent auf 0.80 GBP), Investec (-4.59 Prozent auf 6.34 GBP), Legal General (-3.93 Prozent auf 2.86 GBP), Burberry (-2.45 Prozent auf 10.57 GBP) und ConvaTec (-2.17 Prozent auf 2.26 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 70’340’653 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 302.962 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
17:58
|Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch (finanzen.ch)
|
17:58
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse London: FTSE 100 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Legal & General plc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’748.16
|0.04%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.