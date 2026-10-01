FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

Am Donnerstag verbuchte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende Verluste in Höhe von 1.64 Prozent auf 10’432.11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.181 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.004 Prozent höher bei 10’606.39 Punkten, nach 10’606.00 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’390.73 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’606.39 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 2.46 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’789.28 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Wert von 10’478.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’446.43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.83 Prozent. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 1.81 Prozent auf 3.83 GBP), Auto Trader Group (+ 1.68 Prozent auf 4.60 GBP), BP (+ 1.40 Prozent auf 5.57 GBP), Airtel Africa (+ 1.33 Prozent auf 3.05 GBP) und Tesco (+ 1.28 Prozent auf 4.75 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Games Workshop Group (-6.23 Prozent auf 168.70 GBP), Bank of Georgia Group (-5.78 Prozent auf 135.40 GBP), NatWest Group (-5.37 Prozent auf 6.51 GBP), Weir Group (-4.74 Prozent auf 25.74 GBP) und Lloyds Banking Group (-4.49 Prozent auf 1.02 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 145’393’600 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 303.272 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch