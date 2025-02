FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Minus

Am Freitag fällt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0.32 Prozent auf 8’699.39 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2.678 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 8’727.28 Punkten, nach 8’727.28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’699.36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’728.94 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0.293 Prozent. Vor einem Monat, am 07.01.2025, wurde der FTSE 100 mit 8’245.28 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.11.2024, bei 8’140.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.02.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7’628.75 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5.32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8’767.50 Punkten. Bei 8’160.60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Legal General (+ 4.80 Prozent auf 2.50 GBP), Glencore (+ 1.15 Prozent auf 3.59 GBP), BP (+ 1.02 Prozent auf 4.33 GBP), Pershing Square (+ 0.96 Prozent auf 42.12 GBP) und BAE Systems (+ 0.84 Prozent auf 11.95 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Barratt Developments (-2.94 Prozent auf 4.40 GBP), Marks Spencer (-2.80 Prozent auf 3.43 GBP), Taylor Wimpey (-2.13 Prozent auf 1.17 GBP), Intermediate Capital Group (-1.85 Prozent auf 23.36 GBP) und GSK (-1.84 Prozent auf 14.52 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Legal General-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 33’339’857 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 219.021 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Frasers Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch