FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0.29 Prozent auf 8’274.16 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.589 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 8’298.46 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8’298.46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8’219.26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’298.46 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1.22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, mit 8’174.71 Punkten bewertet. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 04.06.2024, bei 8’232.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7’452.76 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7.16 Prozent aufwärts. Bei 8’474.41 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’404.08 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 1.50 Prozent auf 4.79 GBP), Melrose Industries (+ 1.48 Prozent auf 4.72 GBP), Imperial Brands (+ 1.09 Prozent auf 22.17 GBP), Marks Spencer (+ 1.08 Prozent auf 3.46 GBP) und BAT (+ 1.01 Prozent auf 28.96 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Airtel Africa (-4.48 Prozent auf 1.11 GBP), ConvaTec (-3.96 Prozent auf 2.28 GBP), Burberry (-3.83 Prozent auf 6.28 GBP), Barratt Developments (-3.46 Prozent auf 5.02 GBP) und Entain (-3.25 Prozent auf 6.14 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 46’275’529 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 244.060 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9.56 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch