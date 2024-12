FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende

Der FTSE 100 sank im LSE-Handel zum Handelsende um 0.35 Prozent auf 8’121.01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.561 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 8’149.78 Punkten, nach 8’149.78 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8’094.88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8’149.78 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, notierte der FTSE 100 bei 8’287.30 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 30.09.2024, bei 8’236.95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der FTSE 100 auf 7’733.24 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5.17 Prozent. Bei 8’474.41 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’404.08 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Whitbread (+ 1.20 Prozent auf 29.45 GBP), Pershing Square (+ 1.06 Prozent auf 38.04 GBP), Schroders (+ 1.02 Prozent auf 3.17 GBP), Airtel Africa (+ 0.80 Prozent auf 1.14 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 0.66 Prozent auf 3.04 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ocado Group (-3.13 Prozent auf 2.94 GBP), Fresnillo (-2.30 Prozent auf 6.16 GBP), StJamess Place (-1.91 Prozent auf 8.49 GBP), Antofagasta (-1.76 Prozent auf 15.91 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-1.37 Prozent auf 4.32 EUR).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 40’661’646 Aktien gehandelt. Mit 195.471 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Frasers Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.17 erwartet. Im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch