FTSE 100 998185 / GB0001383545
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10.11.2026 17:58:13
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück
Der FTSE 100 bewegte sich am zweiten Tag der Woche im Minus.
Schlussendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.29 Prozent tiefer bei 10’751.59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.243 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.009 Prozent auf 10’781.94 Punkte an der Kurstafel, nach 10’782.87 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’751.59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10’868.51 Punkten.
FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 10’552.05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’862.50 Punkte. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9’787.15 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8.04 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Marks Spencer (+ 4.07 Prozent auf 4.55 GBP), Investec (+ 1.82 Prozent auf 6.45 GBP), Computacenter (+ 1.77 Prozent auf 47.08 GBP), Bank of Georgia Group (+ 1.51 Prozent auf 134.80 GBP) und BAT (+ 1.43 Prozent auf 45.41 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-4.74 Prozent auf 25.13 GBP), Endeavour Mining (-4.32 Prozent auf 40.99 GBP), Antofagasta (-2.15 Prozent auf 32.34 GBP), Glencore (-2.10 Prozent auf 5.05 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.07 Prozent auf 36.25 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 112’189’461 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 267.550 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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