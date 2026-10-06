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FTSE 100-Performance im Blick 06.10.2026 15:58:13

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Aktuell zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

BT Group
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Am Dienstag erhöht sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0.27 Prozent auf 10’525.95 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.142 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.001 Prozent auf 10’498.06 Punkte an der Kurstafel, nach 10’497.94 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’498.03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10’602.57 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 10’831.09 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 10’651.77 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 9’479.14 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5.78 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Informa (+ 6.20 Prozent auf 9.15 GBP), Weir Group (+ 3.64 Prozent auf 26.76 GBP), Croda International (+ 2.61 Prozent auf 33.79 GBP), Marks Spencer (+ 2.58 Prozent auf 3.86 GBP) und Whitbread (+ 2.47 Prozent auf 24.86 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Ithaca Energy (-3.98 Prozent auf 2.70 GBP), BAE Systems (-3.59 Prozent auf 18.65 GBP), BT Group (-2.39 Prozent auf 1.94 GBP), Endeavour Mining (-2.31 Prozent auf 41.52 GBP) und Games Workshop Group (-2.01 Prozent auf 166.29 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 47’028’744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 294.444 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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