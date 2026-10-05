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05.10.2026 12:26:13
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag auf grünem Terrain
Wenig Veränderung ist aktuell in London zu beobachten.
Um 12:08 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.16 Prozent fester bei 10’478.90 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.137 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.004 Prozent stärker bei 10’462.38 Punkten in den Handel, nach 10’461.95 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’451.73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’521.63 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der FTSE 100 10’831.09 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 10’679.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 9’491.25 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5.30 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten erreicht.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Ithaca Energy (+ 3.60 Prozent auf 2.85 GBP), BT Group (+ 1.94 Prozent auf 2.00 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.56 Prozent auf 82.16 GBP), Airtel Africa (+ 1.24 Prozent auf 3.11 GBP) und Babcock International (+ 1.13 Prozent auf 9.33 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil 3i (-4.56 Prozent auf 24.38 GBP), Halma (-2.33 Prozent auf 35.16 GBP), Barratt Developments (-2.07 Prozent auf 3.12 GBP), Balfour Beatty (-1.97 Prozent auf 9.19 GBP) und IG Group (-1.49 Prozent auf 9.75 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 23’544’468 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 292.119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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