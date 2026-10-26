FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.72 Prozent höher bei 10’767.35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.232 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.005 Prozent auf 10’690.94 Punkte an der Kurstafel, nach 10’690.36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10’774.47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’689.94 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 10’695.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 10’736.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der FTSE 100 auf 9’645.62 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8.20 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Computacenter (+ 11.11 Prozent auf 51.00 GBP), Babcock International (+ 6.47 Prozent auf 10.00 GBP), Rolls-Royce (+ 5.19 Prozent auf 12.25 GBP), International Consolidated Airlines (+ 4.59 Prozent auf 4.13 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 4.41 Prozent auf 168.20 USD). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Experian (-3.60 Prozent auf 29.96 GBP), BP (-1.71 Prozent auf 6.28 GBP), Auto Trader Group (-1.57 Prozent auf 5.34 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.36 Prozent auf 39.78 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1.22 Prozent auf 93.94 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 36’809’759 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 276.121 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch