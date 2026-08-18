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Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60

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FTSE 100 aktuell 18.08.2026 09:28:11

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Shell
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Um 09:11 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0.02 Prozent nach oben auf 10’722.52 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3.213 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.005 Prozent auf 10’720.85 Punkte an der Kurstafel, nach 10’720.30 Punkten am Vortag.

Bei 10’737.18 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10’717.52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’600.37 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Stand von 10’323.75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’157.74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7.75 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Whitbread (+ 1.93 Prozent auf 24.84 GBP), BP (+ 1.52 Prozent auf 5.27 GBP), Centrica (+ 1.38 Prozent auf 1.58 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.20 Prozent auf 33.70 GBP) und Marks Spencer (+ 1.00 Prozent auf 3.85 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Endeavour Mining (-1.95 Prozent auf 41.13 GBP), Coca-Cola European Partners (-1.92 Prozent auf 105.57 USD), Land Securities Group (-1.70 Prozent auf 6.93 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1.14 Prozent auf 14.34 GBP) und Fresnillo (-1.02 Prozent auf 29.00 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1’069’062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 306.773 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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