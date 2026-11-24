FTSE 100 998185 / GB0001383545
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24.11.2026 09:28:14
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start in Rot
Der FTSE 100 notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.
Um 09:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.02 Prozent tiefer bei 10’479.19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.128 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent schwächer bei 10’480.47 Punkten in den Handel, nach 10’480.82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’491.89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’466.93 Zählern.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der FTSE 100 bei 10’690.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’854.32 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 9’534.91 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.31 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Zählern.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Balfour Beatty (+ 5.00 Prozent auf 9.13 GBP), Compass Group (+ 3.14 Prozent auf 34.87 USD), Babcock International (+ 1.87 Prozent auf 10.62 GBP), Investec (+ 1.63 Prozent auf 5.64 GBP) und Halma (+ 1.23 Prozent auf 34.54 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-4.19 Prozent auf 26.53 GBP), Anglo American (-4.11 Prozent auf 31.95 GBP), Kingfisher (-3.29 Prozent auf 3.77 GBP), Endeavour Mining (-3.07 Prozent auf 32.17 GBP) und JD Sports Fashion (-2.67 Prozent auf 0.86 GBP).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2’687’176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 252.581 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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