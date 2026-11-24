Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0.16 Prozent tiefer bei 10’464.25 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3.128 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent schwächer bei 10’480.47 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10’480.82 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’494.17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’447.69 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 10’690.36 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 10’854.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’534.91 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.16 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Balfour Beatty (+ 3.68 Prozent auf 9.02 GBP), Compass Group (+ 2.81 Prozent auf 34.76 USD), 3i (+ 1.90 Prozent auf 26.34 GBP), SSE (+ 1.85 Prozent auf 26.36 GBP) und Investec (+ 1.71 Prozent auf 5.64 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-6.93 Prozent auf 25.77 GBP), Anglo American (-5.47 Prozent auf 31.50 GBP), Fresnillo (-3.99 Prozent auf 21.66 GBP), Glencore (-3.86 Prozent auf 4.46 GBP) und Endeavour Mining (-3.31 Prozent auf 32.09 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 16’240’568 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 252.581 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch