FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schwächelt mittags

Um 12:09 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0.38 Prozent auf 10’657.32 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 3.188 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0.002 Prozent fester bei 10’697.76 Punkten, nach 10’697.57 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’697.76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10’586.39 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’750.11 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 10’430.62 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Stand von 9’277.03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.10 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Kingfisher (+ 2.57 Prozent auf 2.95 GBP), NatWest Group (+ 2.31 Prozent auf 6.99 GBP), Babcock International (+ 2.16 Prozent auf 9.82 GBP), Marks Spencer (+ 2.16 Prozent auf 3.79 GBP) und BAE Systems (+ 1.88 Prozent auf 19.77 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil RELX (-3.00 Prozent auf 25.25 GBP), Informa (-2.28 Prozent auf 8.83 GBP), Glencore (-2.12 Prozent auf 5.79 GBP), Experian (-2.10 Prozent auf 27.98 GBP) und Aberdeen Group (-2.03 Prozent auf 2.42 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 37’305’561 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 311.200 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch