FTSE 100 aktuell: FTSE 100 nachmittags in der Verlustzone

Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0.63 Prozent auf 10’809.51 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.252 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 10’878.16 Punkte an der Kurstafel, nach 10’878.12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’878.47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’784.65 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0.063 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’781.75 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10’505.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’255.50 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8.63 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 6.44 Prozent auf 55.51 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3.84 Prozent auf 90.22 GBP), Sage (+ 2.59 Prozent auf 10.91 GBP), Compass Group (+ 2.53 Prozent auf 30.84 USD) und RELX (+ 1.51 Prozent auf 26.25 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen LondonMetric Property (-2.94 Prozent auf 1.89 GBP), Entain (-2.60 Prozent auf 5.17 GBP), SSE (-2.44 Prozent auf 23.57 GBP), Croda International (-2.14 Prozent auf 33.91 GBP) und GSK (-2.13 Prozent auf 18.59 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 49’487’792 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 303.678 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch