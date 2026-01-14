Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’433 0.5%  SPI 18’501 0.5%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’339 -0.3%  Euro 0.9333 0.1%  EStoxx50 6’023 -0.1%  Gold 4’636 1.1%  Bitcoin 76’043 -0.4%  Dollar 0.8011 0.0%  Öl 66.3 1.3% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
UBS-Aktie etwas tiefer: Gericht veurteilt Credit Suisse zu hoher Zahlung an Ex-Mitarbeiterin
Avolta: Neugestaltung von 12 Food- und Getränkestandorten am Flughafen Genf - Aktie im Minus
NKB-Aktie unverändert: Bank muss sich neuen Leiter Corporate Center suchen
Swissport-Aktie: Neue Finanzchefin kommt von Adecco
Bitpanda erwägt offenbar Kapitalmarktdebüt in Frankfurt
FTSE 100-Kursverlauf 14.01.2026 12:26:25

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt am Mittwochmittag im Plus

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt am Mittwochmittag im Plus

Am Mittag zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Sage
11.64 CHF -1.82%
Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0.26 Prozent auf 10’163.34 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.821 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.000 Prozent auf 10’137.31 Punkte an der Kurstafel, nach 10’137.35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’135.35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’175.52 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.384 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 9’649.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’452.77 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8’201.54 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell AstraZeneca (+ 2.41 Prozent auf 143.46 GBP), Glencore (+ 2.18 Prozent auf 4.80 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1.43 Prozent auf 15.60 GBP), Rio Tinto (+ 1.38 Prozent auf 63.00 GBP) und Marks Spencer (+ 1.33 Prozent auf 3.51 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Pearson (-7.08 Prozent auf 9.99 GBP), Ocado Group (-1.90 Prozent auf 2.83 GBP), Sage (-1.58 Prozent auf 10.92 GBP), Melrose Industries (-1.51 Prozent auf 6.36 GBP) und WPP 2012 (-1.46 Prozent auf 3.16 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 20’641’737 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 252.597 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

