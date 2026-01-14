Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
|FTSE 100-Kursverlauf
|
14.01.2026 12:26:25
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt am Mittwochmittag im Plus
Am Mittag zeigen sich die Anleger in London optimistisch.
Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0.26 Prozent auf 10’163.34 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.821 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.000 Prozent auf 10’137.31 Punkte an der Kurstafel, nach 10’137.35 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’135.35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’175.52 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.384 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 9’649.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’452.77 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8’201.54 Punkten.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell AstraZeneca (+ 2.41 Prozent auf 143.46 GBP), Glencore (+ 2.18 Prozent auf 4.80 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1.43 Prozent auf 15.60 GBP), Rio Tinto (+ 1.38 Prozent auf 63.00 GBP) und Marks Spencer (+ 1.33 Prozent auf 3.51 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Pearson (-7.08 Prozent auf 9.99 GBP), Ocado Group (-1.90 Prozent auf 2.83 GBP), Sage (-1.58 Prozent auf 10.92 GBP), Melrose Industries (-1.51 Prozent auf 6.36 GBP) und WPP 2012 (-1.46 Prozent auf 3.16 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 20’641’737 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 252.597 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf
Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
