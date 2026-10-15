FTSE 100 aktuell: FTSE 100 fester

Am Donnerstag steht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0.48 Prozent im Plus bei 10’776.76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3.202 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.014 Prozent auf 10’723.37 Punkte an der Kurstafel, nach 10’724.86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10’695.84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’791.07 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2.13 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’658.13 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Stand von 10’515.92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’424.75 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.30 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Experian (+ 3.67 Prozent auf 27.95 GBP), Auto Trader Group (+ 3.16 Prozent auf 5.29 GBP), BAT (+ 2.93 Prozent auf 43.85 GBP), IG Group (+ 2.83 Prozent auf 9.81 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2.69 Prozent auf 0.91 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Computacenter (-7.14 Prozent auf 50.75 GBP), Antofagasta (-6.89 Prozent auf 33.26 GBP), Halma (-5.11 Prozent auf 33.02 GBP), Rio Tinto (-4.13 Prozent auf 66.37 GBP) und Anglo American (-3.48 Prozent auf 39.38 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 40’872’943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289.659 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch