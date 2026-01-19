FTSE 100 aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende

Zum Handelsende bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.39 Prozent leichter bei 10’195.35 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.844 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’235.31 Zählern und damit 0.000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10’235.29 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’235.31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’166.27 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’897.42 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 9’354.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Wert von 8’505.22 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’257.75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’951.14 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Beazley (+ 42.68 Prozent auf 11.70 GBP), Hiscox (+ 9.14 Prozent auf 15.16 GBP), Fresnillo (+ 6.67 Prozent auf 39.96 GBP), BT Group (+ 3.60 Prozent auf 1.85 GBP) und Imperial Brands (+ 1.81 Prozent auf 30.99 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-7.09 Prozent auf 2.62 GBP), Flutter Entertainment (-6.02 Prozent auf 135.85 GBP), Diploma (-3.96 Prozent auf 54.60 GBP), Melrose Industries (-3.75 Prozent auf 6.17 GBP) und Ashtead (-3.62 Prozent auf 51.10 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 64’990’337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 250.889 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

