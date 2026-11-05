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FTSE 100-Entwicklung 05.11.2026 12:26:39

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Kursplus

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Kursplus

Der FTSE 100 befindet sich heute im Aufwind.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.75 Prozent höher bei 10’910.91 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.232 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 10’829.26 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10’829.21 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’828.89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10’948.24 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1.69 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’497.94 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’888.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9’777.08 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.64 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Endeavour Mining (+ 6.51 Prozent auf 40.24 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 3.84 Prozent auf 115.84 USD), Bank of Georgia Group (+ 3.82 Prozent auf 130.30 GBP), BT Group (+ 3.77 Prozent auf 2.40 GBP) und Fresnillo (+ 3.43 Prozent auf 25.32 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen BAE Systems (-4.25 Prozent auf 19.04 GBP), Auto Trader Group (-3.29 Prozent auf 5.52 GBP), Babcock International (-0.91 Prozent auf 10.30 GBP), Associated British Foods (-0.79 Prozent auf 20.05 GBP) und ConvaTec (-0.63 Prozent auf 2.52 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 26’303’216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 262.769 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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