Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’964 1.3%  SPI 19’768 1.3%  Dow 51’908 0.4%  DAX 25’550 1.0%  Euro 0.9424 -0.2%  EStoxx50 6’305 1.1%  Gold 4’341 -0.9%  Bitcoin 70’195 5.1%  Dollar 0.8215 -0.1%  Öl 100.1 -3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vor Infomaniak-Börsengang: CEO schliesst Kapitalerhöhung nach Börsengang nicht aus
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Sunrise-Aktie legt zu: Telekomkonzern plant Abbau von bis zu 450 Stellen
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Suche...
ETF Sparplan

Aberdeen Group Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 21.09.2026 15:58:18

FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell

FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell

Der FTSE 100 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Aberdeen Group
2.95 EUR 5.29%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.75 Prozent fester bei 10’739.46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.182 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent schwächer bei 10’659.09 Punkten in den Handel, nach 10’659.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’774.66 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’656.70 Zählern.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’816.56 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’363.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 9’216.67 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.92 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Metlen Energy Metals (+ 3.94 Prozent auf 47.46 EUR), Antofagasta (+ 3.80 Prozent auf 37.96 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3.77 Prozent auf 71.65 GBP), IG Group (+ 3.22 Prozent auf 13.86 GBP) und Aberdeen Group (+ 2.92 Prozent auf 2.47 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-3.29 Prozent auf 3.06 GBP), Ithaca Energy (-3.11 Prozent auf 2.87 GBP), BP (-2.06 Prozent auf 5.47 GBP), Rentokil Initial (-1.32 Prozent auf 3.15 GBP) und Fresnillo (-0.92 Prozent auf 30.07 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 15’646’323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 302.382 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Antofagasta plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten