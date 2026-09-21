Aberdeen Group Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
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21.09.2026 15:58:18
FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell
Der FTSE 100 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.
Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.75 Prozent fester bei 10’739.46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.182 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent schwächer bei 10’659.09 Punkten in den Handel, nach 10’659.13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’774.66 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’656.70 Zählern.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’816.56 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’363.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 9’216.67 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.92 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Zählern.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Metlen Energy Metals (+ 3.94 Prozent auf 47.46 EUR), Antofagasta (+ 3.80 Prozent auf 37.96 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3.77 Prozent auf 71.65 GBP), IG Group (+ 3.22 Prozent auf 13.86 GBP) und Aberdeen Group (+ 2.92 Prozent auf 2.47 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-3.29 Prozent auf 3.06 GBP), Ithaca Energy (-3.11 Prozent auf 2.87 GBP), BP (-2.06 Prozent auf 5.47 GBP), Rentokil Initial (-1.32 Prozent auf 3.15 GBP) und Fresnillo (-0.92 Prozent auf 30.07 GBP).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 15’646’323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 302.382 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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