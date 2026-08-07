FTC Solar öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FTC Solar hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.69 USD. Im Vorjahresquartal waren -1.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FTC Solar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 20.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch