FTC Solar: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FTC Solar hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 32.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 26.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch