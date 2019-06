FTC erlaubt Unitedhealth Übernahme von Davita Medical unter Auflagen

Von Patrick Thomas

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wettbewerbsbehörde FTC hat dem Krankenversicherer Unitedhealth die 4,3 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Davita Medical erlaubt, allerdings unter Auflagen. So müsse Unitedhealth eine neu erworbene Gesundheitsorganisation in Nevada verkaufen, teilte die Behörde mit. Unitedhealth habe dem zugestimmt und gebe Healthcare Partner Nevada an die Intermountain Healthcare ab.

Unitedhealth hatte Ende 2017 die Übernahme der Davita Medical Group angekündigt, die Gesundheitszentren und Arzt-Praxen in mehreren US-Bundesstaaten betreibt. Die FTC hatte sich zur Prüfung des Deals mehr als eineinhalb Jahre Zeit gelassen.

June 20, 2019