FTAI Infrastructure präsentierte Quartalsergebnisse

FTAI Infrastructure hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FTAI Infrastructure ein EPS von -0.730 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52.73 Prozent auf 186.8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch