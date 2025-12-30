Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Aktie 23270328 / US34960P1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.12.2025 18:46:58
FTAI Aviation Shares Jump 14% On Launch Of New Power Platform
(RTTNews) - FTAI Aviation Ltd. (FTAI) shares surged 14.30 percent, gaining $24.72 to trade at $197.55 on Tuesday, after the company announced the launch of FTAI Power, a new platform focused on converting CFM56 aircraft engines into power turbines for global data centers. The new platform targets flexible, cost-efficient and scalable energy solutions, with production expected to begin in 2026.
The stock is currently trading near its session high of $199.88, compared with a previous close of $172.83. Shares opened at $176.68 and have traded between $176.68 and $199.88 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached about 1.64 million shares, above the average daily volume of roughly 1.01 million shares.
Over the past 52 weeks, FTAI Aviation shares have ranged between $75.06 and $199.88.
Nachrichten zu Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel vor Silvester: SMI und DAX beenden letzten Börsentag 2025 höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Der DAX verbuchte ebenso Gewinne. Die US-Börsen notieren kaum verändert. Asiens Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.