FTAC Emerald Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FTAC Emerald Acquisition A präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 43.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch