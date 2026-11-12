FTAC Emerald Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

FTAC Emerald Acquisition A hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FTAC Emerald Acquisition A ein EPS von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43.78 Prozent auf 4.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch