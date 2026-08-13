FTAC Emerald Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FTAC Emerald Acquisition A stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FTAC Emerald Acquisition A 0.280 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25.55 Prozent auf 6.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte FTAC Emerald Acquisition A 8.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch