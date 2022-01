FT: Hedgefonds Trian Partners will mit Unilever-Beteiligung Druck machen

LONDON (awp international) - Der aktivistische Hedgefonds Trian Partners hat sich einem Pressebericht zufolge am Konsumgüterkonzern Unilever beteiligt. Dies berichtete die "Financial Times", machte aber keine Angaben über den Umfang der Beteiligung oder den Zeitpunkt, zu dem sie begann. Dem Bericht zufolge will Trian damit möglicherweise den Druck auf die Unilever-Unternehmensleitung nach dem gescheiterten Übernahmeangebot für die Consumer-Health-Sparte des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline (GSK) erhöhen.

Die Unilever-Aktien waren in der Vorwoche eingebrochen, nachdem das Unternehmen 50 Milliarden Pfund für die GSK-Gesundheitssparte geboten hatte. GSK hatte das Angebot als zu niedrig zurückgewiesen. Unilever hatte eine Erhöhung der Offerte hingegen abgelehnt. Daraufhin hatte sich der Aktienkurs des Konsumgüterkonzerns teilweise erholt./edh/