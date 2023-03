FT: BlackRock arbeitet an einem Angebot für die Credit Suisse

Zürich (awp) - Der weltgrösste Fondsverwalter BlackRock arbeitet Berichten zufolge an einem Angebot für die Credit Suisse. Es wäre ein konkurrierendes Angebot zu der möglichen Übernahme durch die UBS. Dies berichtet die "Financial Times" (FT) am Samstag unter Berufung auf eine Person, die Kenntnis von dem Dossier habe.

Die Amerikaner prüften eine Reihe von Optionen und arbeiteten mit anderen Investoren zusammen, so die britische Wirtschaftszeitung. BlackRock könnte sich entscheiden, nur für Teile des Geschäfts zu bieten und habe seine Absicht der Credit Suisse mitgeteilt.

Die Credit Suisse lehnte laut "FT" eine Stellungnahme ab. BlackRock habe nicht für einen Kommentar zur Verfügung gestanden.

ra/cg