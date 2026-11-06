Fsn E-Commerce Ventures öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fsn E-Commerce Ventures gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.35 INR gegenüber 0.120 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30.06 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28.14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fsn E-Commerce Ventures einen Umsatz von 23.46 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch