22.01.2026 03:26:35
FS Bancorp Inc. Announces Advance In Q4 Bottom Line, But Misses Estimates
(RTTNews) - FS Bancorp Inc. (FSBW) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year but missed the Street estimates.
The company's earnings totaled $8.42 million, or $1.10 per share. This compares with $7.38 million, or $0.92 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.13 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 12.0% to $40.01 million from $35.72 million last year.
FS Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.42 Mln. vs. $7.38 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $0.92 last year. -Revenue: $40.01 Mln vs. $35.72 Mln last year.
